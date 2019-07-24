2019-07-24T15:32:01+03:00
Общество

На Кубани больше всего нужны продавцы

Средняя зарплата таких специалистов 40 тысяч рублей
Андрей ГОРЕЛОВ
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ФОТО: Архив "КП"ФОТО: Архив "КП"
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Согласно исследованию HeadHunter, в первом полугодии 2019 года вакансии менеджеров продаж занимают 22% от всех объявлений. На втором месте идут профессии сферы строительства - 7%, на третьем - туризма и ресторанов - 6%. Средняя зарплата в крае – 35 тысяч рублей.

– На Кубани больше всего вакансий продавцов-консультантов, кассиров, менеджеров по продажам, специалистов клиентского сервиса, менеджеров по работе с ключевыми клиентами, торговых представителей, - цитирует «ЮГ TIMES» Алену Манохину, руководителя PR-службы макрорегиона Юг компании HeadHunter. - Любой бизнес требует развития на рынке. Поэтому продажники нужны всем.

При этом у специалистов по продажам средняя зарплата на Кубани не самая высокая – 40 тысяч рублей. Лидируют в рейтинге вакансии сфер строительства и недвижимости. – 67,5 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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