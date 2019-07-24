2019-07-24T15:32:13+03:00
Общество

Юным жителям Краснодара предлагают бесплатные путевки в бальнеолечебницу

Рассчитывать на них могут дети от 4 до 17 лет
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Юные жители столицы Кубани могут получить бесплатные путевки в городскую бальнеолечебницу. Управление по вопросам семьи и детства регионального центра предоставит детям от 4 до 17 лет возможность поправить здоровье в августе и сентябре 2019 года.

- Чтобы получить путевку, родителям или законным представителям ребенка необходимо предоставить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, копию свидетельства о рождении ребенка. Если фамилия заявителя не совпадает с фамилией несовершеннолетнего, надо принести с собой копию свидетельства о заключении или расторжении брака или справку из ЗАГС, которая подтвердит факт смены фамилии, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также с собой необходимо иметь документы, которые подтверждает, что ребенок является гражданином России, проживает на территории Краснодарского края. Помимо этого, потребуется справка для получения путевки по форме 070/У из поликлиники.

Документы можно подать по адресу: ул. Кузнечная, 4, 5 этаж, каб. 504 или через отделы Краснодарского МФЦ. Все подробности можно узнать по телефону 8 (861)277-30-80.

ИСТОЧНИК KP.RU

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