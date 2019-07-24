2019-07-24T15:47:55+03:00
Общество

В Краснодаре оборудуют новую остановку для школьных автобусов по ул. Кореновской

Об этом попросили жители Прикубанского округа краевой столицы
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: krd.ruФото: krd.ru
Изменить размер текста:

В Краснодаре в 2020 году проведут ремонт улицы Кореновской. Здесь поменяют дорожное покрытие, сделают тротуары и установят уличное освещение. Также, по просьбе местных жителей, оборудуют дополнительную остановку для школьного автобуса.

- По словам горожан, остановочный пункт есть только на одной стороне Кореновской. Водители автобусов там не останавливаются, однако школьные автобусы высаживают детей. Чтобы не создавать рисков для юных краснодарцев, остановочный павильон установят до 1 сентября 2019 года, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Помимо прочего, в краевом центре в нынешнем году приведут в порядок 1-й Лиговский проезд. Обновят гравийное покрытие ул. им. Нахимова между ул. им. Дзержинского и ул. им. Невского.

Также, по просьбе местных жителей, в 2020 году запланировано благоустройство сквера Памяти Героев-Танкистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Армавире взяткодателя оштрафовали на 1 млн рублей
Более 1,5 тысяч пожилых кубанцев пройдут профобучение в этом году
В Краснодаре обсудили благоустройство нового парка в Комсомольском микрорайоне
На Кубани продолжаются работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Кубанские застройщики уже открыли в банках почти 30 эскроу-счетов
Полиция задержала бизнесмена, который насиловал свою 13-летнюю падчерицу
В районе Старокубанского кольца в Краснодаре уменьшились пробки
Розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей
На Кубани убили 150 редких обезьян
Юным жителям Краснодара предлагают бесплатные путевки в бальнеолечебницу
На Кубани больше всего нужны продавцы
В Краснодарском крае откроют четыре опорных школы РАН
Температура воды в Черном море 24 июля: холоднее всего в Новороссийске
На Кубани сотрудника уголовного розыска посадили за продажу персональных данных
В Краснодарском крае действуют четыре экстренных предупреждения
В Краснодаре задержали мошенника из Екатеринбурга, который три года назад сбежал от приговора суда
В Сочи вандалы испортили граффити с Жаком-Ивом Кусто
ПАО «ТНС энерго Кубань» информирует о вступлении в силу двукратных штрафов за повторное самовольное подключение
ВТБ повышает инвестиционную привлекательность индустриального парка «Марьино»
В Краснодаре втрое увеличат мощность одной из ключевых подстанции
На Кубань стали меньше переезжать
На Кубани полицейские нашли пропавшего 80-летнего пенсионера
В Сочи транспортная прокуратура требует у «дочки» РЖД убрать опасный мусор
На Кубани больше всех в ЮФО субсидируют агростраховщиков
В Каневском районе мужчина убил свою мать подлокотником от кресла
На въездах в Краснодар установят камеры, распознающие автомобили