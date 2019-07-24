В Краснодаре оборудуют новую остановку для школьных автобусов по ул. Кореновской

СЕГОДНЯ 15:47 2019-07-24T15:47:55+03:00

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В Краснодаре в 2020 году проведут ремонт улицы Кореновской. Здесь поменяют дорожное покрытие, сделают тротуары и установят уличное освещение. Также, по просьбе местных жителей, оборудуют дополнительную остановку для школьного автобуса.

- По словам горожан, остановочный пункт есть только на одной стороне Кореновской. Водители автобусов там не останавливаются, однако школьные автобусы высаживают детей. Чтобы не создавать рисков для юных краснодарцев, остановочный павильон установят до 1 сентября 2019 года, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Помимо прочего, в краевом центре в нынешнем году приведут в порядок 1-й Лиговский проезд. Обновят гравийное покрытие ул. им. Нахимова между ул. им. Дзержинского и ул. им. Невского.

Также, по просьбе местных жителей, в 2020 году запланировано благоустройство сквера Памяти Героев-Танкистов.

ИСТОЧНИК KP.RU