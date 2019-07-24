На Кубани убили 150 редких обезьян

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-24T16:29:55+03:00

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В одном из кубанских НИИ во время опытов умертвили 150 редких обезьян. Как установили сотрудники Федеральной Таможенной службы, ранее на территорию Краснодарского края завезли 300 яванских макак.

- При этом, по документам животные предназначались для зоопарков и цирков. Но вместо этого более 150 приматов отправили в НИИ. Здесь над животными проводили медицинские опыты, а затем почти всех их целенаправленно умертвили, так как животные "выработали ресурс", - пишет «Регион online» со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы РФ

Как рассказали в ведомстве, завоз животных с научными целями на территорию России возможен только после оформления ветеринарных сертификатов, разрешений Россельхознадзора и других. В итоге, в отношении директора компании-импортера заведено уголовное дело по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов».

ИСТОЧНИК KP.RU