2019-07-24T16:47:32+03:00
Общество

В районе Старокубанского кольца в Краснодаре уменьшились пробки

Это стало возможным благодаря проведенной реконструкции
Максим ОСОКИН
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Специалисты оценили трафик в районе Старокубанского кольца в Краснодаре. Отмечается, что после проведенной реконструкции и открытия дополнительных полос для движения, пробки в данном районе уменьшились на 2-3 балла.

- Сейчас автомобилей в краевой столице стало меньше из-за сезона отпусков. Это даст возможность водителям до конца лета привыкнуть к поездкам по изменившемуся Старокубанскому кольцу. Также специалисты дорожного департамента смогут выявить слабые места и исправить их. Так с 23 июля 2019 года на ул. Ставропольской по направлению в центр в утренние часы добавили время для зеленого сигнала светофора, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Напомним, движение по Старокубанскому кольцу в полном объеме открыли с 15 июля. Теперь по ул. Ставропольской можно ехать по двум полосам в каждом направлении вдоль трамвайных путей. По прогнозам специалистов, реконструкция данного объекта позволит увеличить его пропускную способность на 40%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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