2019-07-24T16:50:54+03:00
Происшествия

Полиция задержала бизнесмена, который насиловал свою 13-летнюю падчерицу

2 года он издевался над девочкой
Георгий АНДРЕЕВ
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ФОТО: архив "КП"ФОТО: архив "КП"
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По предварительным данным, с 2016 по 2018 год 50-летний Мехмод М. насиловал свою падчерицу. Мужчина жил вместе с женой и ее дочерью в одной квартире в Рыбинске. Девочке было всего 11 лет, когда к ней начал приставать мужчина.

- Школьница состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних, - сообщает источник в правоохранительных органах. – Установлено, что ее отчим - директор ООО «Мохагр-текстиль», ранее не судим. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

ИСТОЧНИК KP.RU

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