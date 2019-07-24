2019-07-24T17:06:43+03:00
Общество

Кубанские застройщики уже открыли в банках почти 30 эскроу-счетов

Без этого они не смогут привлекать средства дольщиков при возведении домов
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского краяФото: пресс-служба администрации Краснодарского края
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Застройщики, которые осуществляют свою деятельность на территории Краснодарского края, уже заключили с банками порядка 30 договоров об открытии эскроу-счетов. Только при наличии такого счета они смогут привлекать средства граждан для возведения объектов долевого строительства.

- Полностью на систему работы с эксроу-счетами в регионе планируется перейти в течении ближайших 2,5 лет. Это позволит избежать появления новых обманутых дольщиков, чьи деньги будут находиться на счетах. Застройщик, в свою очередь, будет возводить здание на свои или взятые в кредит средства, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На сегодняшний день осуществлять кредитование застройщиков могут порядка 40 банков, работающих на Кубани. Застройщики уже заключили порядка 30 договоров по эскроу-счетам, почти 80 заявок находятся на рассмотрении.

Стоит отметить, что застройщики не прогнозируют резкого скачка цен на квартиры из-за новых правил работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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