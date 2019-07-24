2019-07-24T17:27:31+03:00
Общество

На Кубани продолжаются работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

На данный момент его реализовали на 45%
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В 2019 году на Кубани в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ведутся работы в Краснодарской, Сочинской и Новороссийской агломерациях. На данный момент его реализовали на 45 %.

- Специалисты дорожных служб укладывают новое покрытие, приводят в порядок тротуары, обновляют разметку. В то же время коммунальщики заменяют старые коммуникации на современные, с большим сроком службы. Это позволит избежать ситуаций, когда свежий асфальт приходилось снимать из-за коммунальных аварий, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, в регионе уделяют особое внимание организации безопасного движения. Для этого устанавливают дорожные знаки и светофоры там, где это необходимо, оборудуют «островки безопасности».

В 2019 году только в Краснодарской агломерации приведут в порядок более 65 км дорог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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