2019-07-24T17:45:04+03:00
Общество

В Краснодаре обсудили благоустройство нового парка в Комсомольском микрорайоне

Свои предложения по проекту внесли местные жители
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
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Жители Комсомольского микрорайона Краснодара приняли участие в обсуждении концепции благоустройства Народного парка - городского сада «Карасунский». Они внесли свои предложения, которые архитекторы учтут при окончательной доработке проекта.

- В частности, на территории зоны отдыха появится велодорожка, которая не была предусмотрена проектом ранее. Она пройдет через весь парк и соединит единую пешеходную зону вдоль Карасунского водоема, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также представители общественности вместе с властями обсудили возможность создания экстремального памп-трека для велосипедистов.

Помимо этого, жители Комсомольского микрорайона обратили внимание на проблему аварийных деревьев и «сухостоев», высадки деревьев и кустарников, установки лавочек, урн и освещения. Такие встречи будут проводить регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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