2019-07-24T18:01:19+03:00
Общество

Более 1,5 тысяч пожилых кубанцев пройдут профобучение в этом году

Это предусмотрено реализацией нацпроекта «Демография»
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В 2019 году более 1,5 тысяч кубанцев предпенсионного возраста пройдут обучение в рамках нацпроекта «Демография». В данный момент в Сочи проводят курс повышения квалификации для пожилых поваров. Программа, включающая теорию и практические занятия рассчитана на 72 часа.

- Участников курсов учат изготавливать кулинарную продукцию. Их учат работать с коллективом поваров, управлять им, рассказывают о новых санитарных нормах и правилах их соблюдения. Занятия проходят на базе сочинских ресторанов, а педагогами выступают опытные повара, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что с начала реализации нацпроекта, обучение и курсы повышения квалификации уже прошли более 1 тысячи жителей региона предпенсионного возраста. Это значительно повышает их шансы найти хорошую работу.

На организацию обучения пожилых жителей региона в 2019 году выделено 118 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Армавире взяткодателя оштрафовали на 1 млн рублей
В Краснодаре обсудили благоустройство нового парка в Комсомольском микрорайоне
На Кубани продолжаются работы по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Кубанские застройщики уже открыли в банках почти 30 эскроу-счетов
Полиция задержала бизнесмена, который насиловал свою 13-летнюю падчерицу
В районе Старокубанского кольца в Краснодаре уменьшились пробки
Розничный кредитный портфель ВТБ превысил 3 трлн рублей
На Кубани убили 150 редких обезьян
В Краснодаре оборудуют новую остановку для школьных автобусов по ул. Кореновской
Юным жителям Краснодара предлагают бесплатные путевки в бальнеолечебницу
На Кубани больше всего нужны продавцы
В Краснодарском крае откроют четыре опорных школы РАН
Температура воды в Черном море 24 июля: холоднее всего в Новороссийске
На Кубани сотрудника уголовного розыска посадили за продажу персональных данных
В Краснодарском крае действуют четыре экстренных предупреждения
В Краснодаре задержали мошенника из Екатеринбурга, который три года назад сбежал от приговора суда
В Сочи вандалы испортили граффити с Жаком-Ивом Кусто
ПАО «ТНС энерго Кубань» информирует о вступлении в силу двукратных штрафов за повторное самовольное подключение
ВТБ повышает инвестиционную привлекательность индустриального парка «Марьино»
В Краснодаре втрое увеличат мощность одной из ключевых подстанции
На Кубань стали меньше переезжать
На Кубани полицейские нашли пропавшего 80-летнего пенсионера
В Сочи транспортная прокуратура требует у «дочки» РЖД убрать опасный мусор
На Кубани больше всех в ЮФО субсидируют агростраховщиков
В Каневском районе мужчина убил свою мать подлокотником от кресла
На въездах в Краснодар установят камеры, распознающие автомобили