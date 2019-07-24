Более 1,5 тысяч пожилых кубанцев пройдут профобучение в этом году

СЕГОДНЯ 18:01 2019-07-24T18:01:19+03:00

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В 2019 году более 1,5 тысяч кубанцев предпенсионного возраста пройдут обучение в рамках нацпроекта «Демография». В данный момент в Сочи проводят курс повышения квалификации для пожилых поваров. Программа, включающая теорию и практические занятия рассчитана на 72 часа.

- Участников курсов учат изготавливать кулинарную продукцию. Их учат работать с коллективом поваров, управлять им, рассказывают о новых санитарных нормах и правилах их соблюдения. Занятия проходят на базе сочинских ресторанов, а педагогами выступают опытные повара, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что с начала реализации нацпроекта, обучение и курсы повышения квалификации уже прошли более 1 тысячи жителей региона предпенсионного возраста. Это значительно повышает их шансы найти хорошую работу.

На организацию обучения пожилых жителей региона в 2019 году выделено 118 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU