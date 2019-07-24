В Армавире взяткодателя оштрафовали на 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 18:15 2019-07-24T18:15:06+03:00

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В Армавире сотрудники прокуратуры провели проверку исполнения положений антикоррупционного законодательства на предприятии ООО Агрофирма «Мегатюльпан». Она специализируется на выращивании цветов.

- Как установило следствие, в декабре 2018 года юридическое лицо предложило оперуполномоченному ОЭБиПК отдела МВД России по г. Армавиру взятку в 300 тыс. руб. Деньги намеревались передать за отказ в возбуждении уголовного дела по факту хищения более 2 млн рублей у фирмы-контрагента. Его впоследствии могли использовать при рассмотрении спора в арбитражном суде, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Полицейский от взятки отказался и сообщил о данном факте в контролирующие органы.

В итоге, в отношении фирмы возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Суд признал юрлицо виновным в данном преступлении и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU