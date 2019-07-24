В Крымском районе руководителя предприятия будут судить за эклогическое преступление

СЕГОДНЯ 18:44 2019-07-24T18:44:43+03:00

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Прокуратура Крымского района направила в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении руководителя одного из курных предприятий, работающих на территории муниципалитета. 45-летнего мужчину обвиняют в загрязнении окружающей среды.

- Как установило следствие, в 2018 году директор предприятия дал распоряжение демонтировать склад, в котором хранились сырье и материалы 1-5 класса опасности. В результате они оказались под открытым небом. Это нанесло экологический ущерб почве, который оценили в 400 тысяч рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В отношении директора предприятия возбудили уголовное дело по статье «Хранение химических веществ и отходов с нарушением установленных правил, повлекшее загрязнение окружающей среды». Если мужчину признают виновным, ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU