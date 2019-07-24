На Кубани продолжается уборка бахчевых культур

СЕГОДНЯ 19:21 2019-07-24T19:21:33+03:00

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В 2019 году на Кубани бахчевыми культурами засеяли 9,5 тысяч гектаров, что на 1,5 тысяч превысило показатели минувшего года. При этом 70% площадей занимают сортами, выведенными селекционерами Краснодарского края.

– Спрос на кубанские дыни и арбузы растет год от года. Причем как на региональном рынке, так и в других субъектах. Поэтому площади, отводимые для высадки бахчевых культур растет в крае с каждым годом, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

На сегодняшний день аграрии собрали более 80 тысяч тон арбузов, дынь и тыкв. Средняя урожайность составляет 170 центнеров с гектара. Это обусловлено благоприятными погодными условиями. Кубанские аграрии планируют в 2019 году собрать более 70 тысяч тонн арбузов.

Стоит отметить, что производством бахчевых в регионе занимается 20 предприятий. По объему выращиваемой продукции Краснодарский край находится на третьем месте в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU