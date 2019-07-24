В Краснодаре сгорел пассажирский автобус

СЕГОДНЯ 19:50 2019-07-24T19:50:19+03:00

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В Краснодаре сегодня 24 июля 2019 года загорелся пассажирский автобус. Инцидент произошел недалеко от одной из заправок на Ростовском шоссе.

- Информация о возгорании поступила в экстренные службы в 17:16. Пожарные прибыли на место происшествия менее, чем за 15 минут. В 17:45 огонь удалось полностью потушить, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

В тушении автобуса участвовали 6 человек личного состава, 2 единицы техники и оперативная группа местного пожарно-спасательного гарнизона. В результате инцидента никто не пострадал. Пассажиров в автобусе в момент возгорания не было.

Напомним, в Краснодаре в 2020 году проведут ремонт улицы Кореновской. Также, по просьбе местных жителей, оборудуют дополнительную остановку для школьного автобуса. По словам горожан, остановочный пункт есть только на одной стороне Кореновской. Водители там не останавливаются, однако школьные автобусы высаживают детей. Чтобы не создавать рисков для юных краснодарцев, остановочный павильон установят до 1 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU