Пенсионерку, попавшую в СИЗО после оскорбления кубанского чиновника, освободили из-под стражи

СЕГОДНЯ 09:03 2019-07-25T09:03:29+03:00

Андрей Борисовский отдыхает в семьей и не знает, какие страсти вокруг его персоны разгораются. Фото: kubansk-sp.ru

66-летнюю женщину посадили за решетку на месяц по решению Басманного суда Москвы

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66-летнюю жительницу столицы, попавшую в СИЗО после того как обматерила главу Кубанского сельского поселения в Краснодарском крае, освободили из-под ареста.

- Мосгорсуд отменил постановление Басманного суда и освободил бабушку из-под стражи, - сообщил "КП" - Кубань" адвокат Дмитрий Джулаев. - Спасибо журналистам, что не оставили эту историю без внимания. Только благодаря общественному резонансу отмена решения стала реальной.

Напомним, суд постановил заключить пенсионерку в СИЗО за злостное уклонение от исполнения решения мирового суда в Краснодарском крае.

Дело в том, что перед законом старушка провинилась еще в 2015 году, когда гостила у родственницы на Кубани. Сестра пожаловалась ей на огромную круглогодичную лужу возле дома. На которую никак не реагируют местные власти.

С апломбом столичного жителя пенсионерка отправилась на разговор с главой Кубанского сельского поселения Новопокровского района Андреем Борисовским.

- Она заявилась в кабинет главы и отборным матом отчехвостила Андрея Сергеевича, - вспоминают в администрации поселения одиозную бабулю. - Он и обиделся. Знаете, порой, к нам с претензиями какими приходят?!

Глава Борисовский не долго думая, написал заявление по статье «Оскорбление представителя власти» на гостью Кубани в суд. А свидетелями пошли те самые сотрудники администрации. В итоге бабушке дали штраф — 7 тысяч рублей. Но женщина, вдоволь навоевавшись, вернулась домой в Москву. И забыла о судебном решении.

В этом году пенсионерка вновь собралась к сестре на Кубань. Но с поезда ее снял наряд полиции, заявив, что старушка... в розыске. Оказывается, за то, что она не оплатила судебный штраф, ее разыскивали приставы. Сутки бабулю продержали под стражей, а 15 июля Басманный суд поменял ей наказание на заключение в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU