2019-07-25T07:43:12+03:00
Общество

В Сочи на месте памятника архитектуры построят элитное жилье

Застройщик обязан восстановить заброшенное здании НИИ, построенное архитектором Щусевым в 1920 годах
Ева МУР@kp_kuban
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Бывший НИИ курортологии и физиотерапии. Фото: kuban.rbc.ruБывший НИИ курортологии и физиотерапии. Фото: kuban.rbc.ru
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В Хостинском районе Сочи планируют возвести новый элитный жилой комплекс. Для этого компания-застройщик приобрела три земельных участка, на одном из которых с 1920-х годов располагался научно-исследовательский институт курортологии и физиотерапии. Здание было построено знаменитым архитектором Александром Щусевым, впоследствии его признали памятником архитектуры всероссийского значения.

Недавно руководство Росимущества в Краснодарском крае и Адыгее заключило соглашение с застройщиками о восстановлении памятника. С конца 90-х годов здание находилось в запущении. Теперь решение найдено - в него вдохнут жизнь уже к маю 2020 года при условии, что оно будет использоваться под элитное жилье.

Компания уже приступила к расчистке территории, геодезическим и проектным работам.

Примечательно, что аналогичное решение было принято и ранее с бывшим зданием санатория "Наука". Теперь это пятизвездочная гостиница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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