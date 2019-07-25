2019-07-25T11:43:21+03:00
Происшествия

В Сочи из-за ливня из берегов вышла река и подтопила дворы

Экстренные службы начали расчистку
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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Ночью, 24 июля, в Сочи прошел сильный ливень. Из-за течение горного ручья Безымянный в населённом пункте Барановка. Обычно безобидный водоем вышел из берегов. Спасатели сообщают о подтоплении 4 придомовых терирорий.

- В 3 домовладения заходила вода от 10 до 30 см, - комментируют в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Между тем, в данный момент , вода в непогода прекратилась и придомовыеэсктренные службы начали расчистку русла ручья. Вода остановила свое движение по жилым кварталам. территории не поступает.

На случай, если возникнет необходимость, для размещения пострадавшего населения подготовлен пункт временного размещения. Он находится на базе частной гостиницы по улице Транспортной. Но пока от эвакуации жители села отказались.

Информации о погибших и пострадавших нет.

Напомним, в Краснодарском крае продолжают действовать четыре штормовых предупреждения. Непогода сохранится до пятницы, 26 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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