2019-07-25T09:42:02+03:00
Недвижимость

«ЮгСтройИнвест» принял участие в конференции от «Сбербанка», прошедшей в Краснодаре

Мероприятие состоялось по инициативе ПАО «Сбербанк»
Иван ЕГОРОВ
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Фото: ""ЮгстройинвестФото: ""Югстройинвест
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Группа компаний «ЮгСтройИнвест» вчера, 24 июля, приняла участие в конференции «Рынок недвижимости в условиях нового законодательства», которая прошла в Краснодаре.

Мероприятие состоялось по инициативе ПАО «Сбербанк». Участие в нем принял первый вице-губернатор Андрей Алексеенко, директор Департамента по надзору в строительной сфере Краснодарского края Максим Карпенко, исполняющий обязанности управляющего краснодарским отделением ГОСБ Татьяна Сергиенко, а также крупнейшие застройщики края.

Главной темой стали изменения связанные с законом о долевом строительстве. От «ЮгСтройИнвест» в роли эксперта выступил заместитель генерального директора Анашкин Андрей Васильевич.

«Группа компаний «ЮгСтройИнвест» в течение года готовилась к переходу на проектное финансирование, – прокомментировал Андрей Васильевич. – Благодаря всесторонней поддержке администрации Краснодарского края мы смогли вовремя перейти на новую систему работы. Сегодня квартиры в жилых комплексах нашей компании уже продаются с использованием эскроу счетов. Уверен, что при участии банковского финансирования объемы строительства будут расти».

Стоит отметить, что «ЮгСтройИнвест» – один из первых застройщиков в стране, который начал возводить жилье с использованием счетов эскроу. Новая схема работы гарантирует дольщикам 100%-ю защиту их вложений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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