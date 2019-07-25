Французский полузащитник Реми Кабелля переходит в ФК «Краснодар»

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-25T10:08:55+03:00

Изменить размер текста: A A

ФК «Краснодар» сообщил о договоренности с французским «Сент-Этьеном» о переходе 29-летнего полузащитника Реми Кабелля.

- В настоящий момент все детали перехода Реми Кабелля в «Краснодар» согласованы. Полузащитник в ближайшие дни прибудет в наш город и пройдет медицинское обследование, по итогам которого с ним будет подписан личный контракт, - сообщила пресс-служба «горожан».

Ожидается, что соглашение будет рассчитано на три года, предположительно, трансфер обошелся «Краснодару» в 13,5 млн евро.

Реми Кабелля закончил школу «Монпелье», стал чемпионом Франции в составе команды. В разные годы выступал за «Ньюкасл» и «Марсель». Последние два года провел в «Сент-Этьене», сыграв в цветах клуба 33 матча, забив 10 мячей и отдав 5 результативных передач.

В активе плеймейкера четыре матча в составе сборной Франции.

ИСТОЧНИК KP.RU