2019-07-25T11:37:29+03:00
Общество

Артисты Большого театра дадут мастер-класс юным танцорам в «Орленке»

Во Всероссийском детском центре открывается фестиваль хореографического искусства «В мире танца»
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба ВДЦ "Орленок"Фото: пресс-служба ВДЦ "Орленок"
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В проекте участвуют 100 ребят 11–16 лет из 9 регионов страны. Среди них учащиеся колледжей культуры и искусств, балетных, хореографических училищ и академий; победители и призёры профильных международных и всероссийских конкурсов. В торжественной церемонии открытия фестиваля примут участие Сергей Филин – народный артист России, художественный руководитель Молодёжной балетной программы Большого театра и лауреат премии «Бенуа танца», а также, солистка Большого театра Ольга Пшеницына , которая исполнит для орлят национальный испанский танец фламенко. Также детские ансамбли исполнят народные, классические и современные танцы. «Творческий проект «В мире танца» – это уникальная просветительская площадка, благодаря которой более 3 700 детей из всех регионов России смогут познакомиться с искусством хореографии. Ребята увидят танцевальные композиции разных жанров, пообщаются с известными танцовщиками и смогут восхититься мастерством ребят, которые профессионально занимаются хореографией. В свою очередь юные танцоры получат советы от мастеров и уникальный опыт концертных выступлений», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус . В программе фестиваля мастер-классы от артистов Большого театра по классическому, народно-сценическому, национальному танцу, современной хореографии, а также актерскому мастерству. Педагоги-руководители творческих коллективов ведущих академий и хореографических училищ страны, дадут юным танцорам рекомендации по совершенствованию мастерства. Завершится фестиваль большим гала-концертом «Летняя рапсодия», где будут представлены хореографические номера, созданные в «Орлёнке». Участники всех танцевальных коллективов будут награждены памятными призами, дипломами и кубками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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