В Сочи пройдут 12 бесплатных концертов звезд. На сцену выйдут Билан, Лепс, Лобода и другие

СЕГОДНЯ 12:07 2019-07-25T12:09:42+03:00

Выступления пройдут на Медальной площади Олимпийского парка и у Южного мола

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Большой звездный музыкальный фестиваль примет Сочи в конце августа. Жителей и гостей курорта ждут 12 бесплатных концертов, на которых выступят более 30 российских артистов первой величины.

Среди участников – Дима Билан, Григорий Лепс, Светлана Лобода, Полина Гагарина, Ёлка, группы «Мумий Тролль», «Ногу Свело» и другие.

С 19 по 23 августа концерты будут проходить каждый вечер на Медальной площади в Олимпийском парке. А с 20 по 25 августа на площади Южного мола Морского вокзала.

- На каждой сцене ежедневно будут выступать по 4-5 известных артистов, – рассказал руководитель фестиваля Павел Гильманов.

Кроме того, гостей фестиваля ждут спортивные активности – соревнования и показательные выступления по мотофристайлу, велофристайлу и стантрайтингу.

Для удобства зрителей в дни концертов будет усилена работа городского общественного транспорта в направлении Олимпийского парка.

А с 24 по 29 августа Сочи в пятый раз примет «Новую волну». В честь 18-летия конкурса для жителей и гостей города организаторы подготовили масштабную программу, насыщенную яркими событиями, выступлениями популярных артистов, зарубежных гостей и конкурсантов.

ИСТОЧНИК KP.RU