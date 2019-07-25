2019-07-25T12:16:48+03:00
Происшествия

На Кубани мужчину приговорили к 8,6 годам колонии за избиение парня и убийство его дяди

Ранее обвинительный вердикт вынес суд присяжных
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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В Отрадненском районе Краснодарского края 40-летнему Мусе Герееву вынесли обвинительный приговор. В суде присяжных выяснялась его причастность к избиению двоих мужчин, один из которых позже умер в больнице.

- В судебном заседании было установлено, что Гереев в мае 2012 года ударил 22-летнего парня у местного магазина, сломав ему челюсть, - уточнили "КП" - Кубань" в прокуратуре Краснодарского края.

Позже он до смерти избил еще одного члена пострадавшей семьи. 44-летний дядя молодого человека, которому Гереев сломал челюсть, скончался в больнице от черепно-мозговой травмы.

Настигнуть преступника смогли только спустя шесть лет - он скрывался от правосудия.

В итоге виновным его признала коллегия присяжных. А судья вынес обвинительный приговор. Муса Гереев отсидит в тюрьме восемь с половиной лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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