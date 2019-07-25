В Геленджике туристы застряли в горах

СЕГОДНЯ 12:39 2019-07-25T12:39:14+03:00

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В Геленджике вызволять туристов с высоты в 80 метров пришлось спасателям.

- Вчера, на пульт сотрудников «Кубань-СПАС» пришло сообщение о помощи, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе отряда.

Выяснилось, что туристы из Челябинска отправились в горы в районе села Прасковеевка, но не рассчитали свои силы и застряли на высоте 80 метров над уровнем моря.

Мужчины решили забраться на вершину горы в районе скалы «Парус». Подняться выше они не могли из-за кручи. Спуститься вниз они тоже не могли, потому что был велик риск оступиться.

- Более у одного из отдыхающих в пропасть упала обувь, - рассказали в "Кубунь-СПАС".

Благо, у одного из них в кармане был сотовый телефон, по которому они и вызвали специалистов.

Операция длилась не больше получаса. Спасателям удалось быстро определить местонахождение горе-туристов и при помощи альпинистского снаряжения спустить их к морю. Медицинская помощь им не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU