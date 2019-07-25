2019-07-25T12:50:57+03:00
Происшествия

В Краснодаре эвакуировали OZ МОЛЛ из-за срабатывания пожарной сигнализации

Тревога оказалась ложной
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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OZ Mall в Краснодаре эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализацииOZ Mall в Краснодаре эвакуировали из-за срабатывания пожарной сигнализации
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В краснодарском торгово-развлекательном комплексе OZ МОЛЛ днем 25 июля сработала пожарная сигнализация. В течение нескольких минут из здания эвакуировали более 500 посетителей.

- Сообщение о срабатывании автоматической пожарной сигнализации поступило в 11:34. Немедленно к месту вызова были направлены подразделения МЧС России по повышенному рангу пожара, - сообщили в пресс-службе краевого ГУ МЧС.

После эвакуации спасатели провели обследование здания и не обнаружили следов огня. Тревога оказалась ложной. В 12:19 торгово-развлекательный комплекс снова открыл двери для посетителей.

- В результате технического сбоя сработала система эвакуации. Ни возгораний, ни задымлений нет. В течение 15 минут эвакуация была завершена, и торговый центр заработал в штатном режиме, - уточнили в пресс-службе OZ МОЛЛ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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