2019-07-25T12:51:27+03:00
Происшествия

Бежавшего из-под ареста Антона Санникова ищут в Ростовской области

Правоохранители предполагают, что он мог бежать к матери
Ева МУР@kp_kuban
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Антона Санникова задержали по обвинению в убийстве собственного братаАнтона Санникова задержали по обвинению в убийстве собственного брата
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По всему Краснодарскому краю и соседней Ростовской области объявлен план-перехват. На все посты полиции отправлены ориентировки о том, что вчера в 23.00 из-под конвоя бежал обвиняемый в жестоком убийстве родного брата.

- Побег совершен на обменном пункте - железнодорожной станции Армавир-2 между встречным караулом от СИЗО-2 и плановым караулом ГУ ФСИН по Краснодарскому краю «Краснодар-Адлер». Возбуждено уголовное дело по статье 313 УК РФ «Побег из-под стражи», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

38-летний Антон Санников, уроженец села Устье Сунтарского района Якутии, но в последнее время он проживал в Хостинском районе Сочи. По информации оперативников, в Ростове живет мать Санникова.

Между тем, выяснилось, за какое преступление Антон Санников попал под арест. Он подозревается в жестокой расправе над собственным братом - 45-летним Вадимом Санниковым. Тот бесследно пропал в декабре прошлого года, а потом в лесопарке санатория в Сочи было найдено его обезглавленное тело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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