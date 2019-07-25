На Кубани рыбака покусали осы, которые гнездились в прокатной лодке

СЕГОДНЯ 13:56 2019-07-25T13:59:57+03:00

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Осы стали причиной конфликта между рыбаком и сотрудниками лодочной станции станицы Старотитаровской.

Все начиналось вполне обычно. Мужчина специально приехал порыбачить на Большой Ахтанизовский лиман из Ростовской области и взял напрокат лодку. Правда, вместо спокойных посиделок с удочкой на зорьке, рыбаку пришлось отбиваться от ос.

Оказалось, что насекомые свили гнездо в лодке и набросились на незваного гостя. Мужчина получил несколько укусов и, закрываясь от агрессивных ос, вернулся на берег.

Прибыв на лодочную станцию, он потребовал вернуть ему деньги, а после неудачных переговоров покусанный рыбак пришел в полицию и написал заявление.

- Заявление гражданина принято, по нему проводится проверка, - рассказал «КП-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU