Следователи рассказали детали преступления, за которое обвиняется бежавший из-под конвоя в Армавире

СЕГОДНЯ 14:04 2019-07-25T14:06:36+03:00

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Следователи рассказали детали преступления, по которому обвиняют 38-летнего Антона Санникова, бежавшего из-под конвоя в Армавире.

- Расследованием преступления занимается отдел по особо важным делам, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Фигурантами в нем являются 38-летний уроженец Республики Саха (Якутия) и два его знакомых в возрасте 28 и 29 лет.

Антон Санников и двое его подельников, по версии следствия, совершили убийство 48-летнего Вадима Санникова. Более того, в перечне статей уголовного кодекса не только "Убийство группой лиц по предварительному сговору", но и кража имущества убитого и уничтожение его документов. После побега из-под конвоя вчерашним вечером, 24 июля, ко всему перечисленному Антону Санникову добавят еще и это.

Сейчас в Краснодарском крае и соседней Ростовской области действует план-перехват. Во все отделы полиции и линейные посты направлены ориентировки для поимки Санникова.

ИСТОЧНИК KP.RU