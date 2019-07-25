В Анапе запретили купаться

СЕГОДНЯ 14:47 2019-07-25T14:47:06+03:00

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В мэрии курортной Анапы объявили штормовое предупреждение сегодня, 25 июля. На пляжах города купаться запрещено.

- Уважаемые гости и жители Анапы! Не рискуйте жизнью своей и детей понапрасну, - говорится в сообщении на официальном сайте городской администрации.

Напомним, в Краснодарском крае действуют сразу четыре экстренных предупреждения по непогоде. До конца суток 26 июля вдоль всего побережья Сочи возможно формирование смерчей над морем. Все городские службы Сочи до 29 июля работают в режиме повышенной готовности, а жителей и гостей предупреждают о возможной опасности.

На Азовском побережье также действует экстренное предупреждение. Там стихию ожидают с 4 часов утра 25 июля до утра 26 июля. В это время в восточной половине Азовского моря ожидаются сильные дожди с градом, ветром до 23 м/с и ухудшением видимости. Высота волн – до одного метра.

Накануне также было объявлено экстренное предупреждение, касающейся остальной территории края, включая Краснодар. Грозы, град и шквал ожидаются до конца суток 26 июля. На акватории Черного моря от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей. Кроме того, возможен подъем уровня воды в реках бассейна Кубани, реках горных районов и Черноморского побережья.

ИСТОЧНИК KP.RU