В Краснодаре восстановили движение трамваев
Сегодня 25 июля 2019 года в Краснодаре прошел сильный дождь. Из-за этого было остановлено движение трамваев в районе Вишняковского сквера - на пересечении ул. Переходной и ул. Новороссийской. На место подтопления прибыла спецтехника, которая откачала воду. После этого движение вагонов было восстановлено.
- В данный момент в городе работает 12 специальных машин, которые производят откачку воды на подтопленных улицах краевого центра. При необходимости их число увеличат до 20, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.
Стоит добавить, что синоптики дают неутешительный прогноз. По их данным сегодня и завтра кубанскую столицу ожидают сильные ливни с грозой и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, жителей просят обращаться по телефону 112.
ИСТОЧНИК KP.RU