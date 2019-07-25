В Краснодаре восстановили движение трамваев

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-25T15:49:48+03:00

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Сегодня 25 июля 2019 года в Краснодаре прошел сильный дождь. Из-за этого было остановлено движение трамваев в районе Вишняковского сквера - на пересечении ул. Переходной и ул. Новороссийской. На место подтопления прибыла спецтехника, которая откачала воду. После этого движение вагонов было восстановлено.

- В данный момент в городе работает 12 специальных машин, которые производят откачку воды на подтопленных улицах краевого центра. При необходимости их число увеличат до 20, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Стоит добавить, что синоптики дают неутешительный прогноз. По их данным сегодня и завтра кубанскую столицу ожидают сильные ливни с грозой и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций, жителей просят обращаться по телефону 112.

ИСТОЧНИК KP.RU