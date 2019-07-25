На Кубани открыли первую «фермерскую витрину»
В одном из гипермаркетов крупной торговой сети на Кубани открылся отдельный магазин «фермерская витрина». В его ассортименте только продукция, производимая на территории Краснодарского края. Свою продукцию здесь реализуют более 10 фермеров из Краснодара, Лабинского, Новокубанского и Динского районов.
- Покупателям предлагают сыры, мясо, консервы, колбасы и сладости. При этом, цена на всю продукцию остается довольно низкой, так как производителям не надо платить посредникам и перекупщикам, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Сейчас краевой департамент потребительской сферы готовится провести переговоры об открытии подобных торговых точек с другими крупными ритейлерами, работающими в Краснодарском крае. По словам специалистов, новый формат реализации продукции дает кубанским фермерам гарантию ее продажи, а покупатели получают гарантированно свежие и безопасные для здоровья товары.
ИСТОЧНИК KP.RU