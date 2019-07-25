В Западном округе Краснодара чистят ливневку

СЕГОДНЯ 16:19 2019-07-25T16:19:26+03:00

До конца года специалисты приведут в порядок несколько километров канализации

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В Западном округе Краснодара сотрудники специальной службы начали чистить ливневку. До конца 2019 года, в частности, в жилом массиве в границах улиц Индустриальной и Захарова приведут в порядок несколько километров канализации и десятки колодцев.

- Проведение работ обусловлено частыми жалобами местных жителей, которые поступали после каждого сильного дождя. По их словам, ливневка не справляется с большими объемами воды из-за сильного загрязнения. После проведения работ по очистке данную проблему устранят, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

В 2019 году очистят ливневую канализацию на улицах: Речная, Станкостроительная, Южная, им. Захарова, им. Олега Кошевого, а также на пр. Нефтезаводском.

Напомним, сегодня 25 июля 2019 года в Краснодаре прошел сильный дождь. Из-за этого было остановлено движение трамваев в районе Вишняковского сквера - на пересечении ул. Переходной и ул. Новороссийской.

ИСТОЧНИК KP.RU