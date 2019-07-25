Банк УРАЛСИБ увеличил объемы автокредитования в 1,8 раза по итогам 2 квартала

СЕГОДНЯ 16:29 2019-07-25T16:30:49+03:00

Средняя сумма кредита за год выросла на 15% и составила 800 тыс. рублей

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Всего за 2 квартал 2019 года было выдано порядка 3,8 тыс. автокредитов на сумму более 3 млрд рублей. Средняя сумма кредита за год выросла на 15% и составила 800 тыс. рублей.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление автокредитования. Ключевым драйвером роста автокредитования стало продление в 2019 году государственных программ поддержки автокредитования – "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль". Рост поддержало и увеличение максимальной суммы кредита до 5 млн рублей, с одновременным расширением географии регистрации клиента на всю территорию РФ.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения автокредитов можно в отделениях Банка, по телефону 8 800 250 57 57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

ИСТОЧНИК KP.RU