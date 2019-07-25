2019-07-25T16:31:21+03:00
Происшествия

В Сочи осудили застройщиков-мошенников

Они получили 10 лет колонии на двоих
Максим ОСОКИН
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Адлерском суде Сочи вынесли приговор 37-летней Анастасии Эксузян и 50-летнего Артура Мхитаряна. Их обвиняли в мошенничестве совершенном группой лиц в особо крупном размере.

- Как следует из материалов уголовного дела, злоумышленники в период с 2014 по 2018 годы незаконно возводили два дома на территории курорта. При этом они активно размещали объявления о продаже квартир, не сообщая покупателям, что продают помещения в зданиях, строящихся без каких-либо разрешительных документов, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

От противоправной деятельности злоумышленников пострадали свыше 70 человек, а нанесенный ими ущерб оценивается более чем в 90 млн рублей.

Суд назначил Мхитарян наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. Эксузян отправится за решетку на 4 года, но только после того, как ее ребенку исполнится 14 лет.

Имущество злоумышленников арестовано для возмещения ущерба потерпевшим.

ИСТОЧНИК KP.RU

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