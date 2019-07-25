2019-07-25T17:09:53+03:00
Общество

Еще больше кубанских семей смогут получать ежемесячные выплаты

Это связано с поправками, внесенными в закон депутатами Госдумы
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Депутаты российской Госдумы приняли поправки в закон, который подразумевает денежные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первенца и (или) второго ребенка.

- Документ предполагает, что с 1 января 2020 года поддержку смогут получать ячейки общества, в которых доход на каждого человека не превышает двух региональных прожиточных минимумов за 2 квартал предыдущего года. Сейчас этот показатель не должен быть больше 1,5, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В результате увеличится количество кубанских семей, которые будут получать поддержку. Также, согласно принятым поправкам, родители смогут получать выплаты от государства до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года.

В Краснодарском крае такую поддержку получают более 17 тысяч семей. Размер выплаты в 2019 году составляет 10057 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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