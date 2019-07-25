Еще больше кубанских семей смогут получать ежемесячные выплаты
Депутаты российской Госдумы приняли поправки в закон, который подразумевает денежные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первенца и (или) второго ребенка.
- Документ предполагает, что с 1 января 2020 года поддержку смогут получать ячейки общества, в которых доход на каждого человека не превышает двух региональных прожиточных минимумов за 2 квартал предыдущего года. Сейчас этот показатель не должен быть больше 1,5, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
В результате увеличится количество кубанских семей, которые будут получать поддержку. Также, согласно принятым поправкам, родители смогут получать выплаты от государства до тех пор, пока ребенку не исполнится 3 года.
В Краснодарском крае такую поддержку получают более 17 тысяч семей. Размер выплаты в 2019 году составляет 10057 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU