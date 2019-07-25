2019-07-25T17:21:14+03:00
Общество

«Ростелеком» в Майкопе организует онлайн-трансляцию флешмоба «Танцуй, моя Адыгея!»

Мероприятие проходит в Майкопе сегодня, 25 июля
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба "Ростелеком"Фото: пресс-служба "Ростелеком"
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«Ростелеком» выступит партнером флешмоба «Танцуй, моя Адыгея!», который состоится в рамках танцевального марафона для пожилых людей «Танцуй, Москва, – танцуй, Россия». Мероприятие пройдет в Майкопе сегодня, 25 июля при поддержке министерства труда и социального развития республики Адыгея.

Национальный оператор связи организует интернет-трансляцию марафона. Всё происходящее можно будет увидеть на официальном youtube канале департамента труда и социальной защиты населения города Москвы https://www.youtube.com/user/moscowdszn/featured и на сайте https://tass.ru/. В Майкопе на площади им. Ленина, где будет проходить мероприятие, «Ростелеком» развернет сеть бесплатного Wi-Fi, чтобы участники и зрители могли делиться фотографиями и видео события в режиме онлайн.

«Тема активного долголетия очень близка жителям нашей республики. Танцевальный марафон обещает стать настоящим праздником здорового образа жизни. Мы ожидаем, что в нем примут участие более 200 танцоров в возрасте старше 55 лет. А «Ростелеком» позволит виртуально объединить всех этих людей из разных концов страны», - отметил Джанбеч Мирза, министр труда и социального развития республики Адыгея.

«Ростелеком» – постоянный партнер общественных мероприятий в республике и ее столице. Компания поддерживает различные фестивали, знаковые культурные события и организует их онлайн-трансляции. Например, во время Парада студенчества в 2016 году наши специалисты связали по телемосту Майкоп и еще 29 городов России. Это стало для нас своеобразным рекордом. Думаю, что танцевальный флешмоб станет еще одним знаковым событием, аудиторию которого мы смогли расширить с помощью наших технологических решений», - рассказал Азамат Бжемухов, заместитель директора Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком».

Впервые флешмоб среди людей старшего поколения прошел в 2018 году в Москве в парке «Сокольники». Танцевальную программу на основе популярных латиноамериканских ритмов одновременно исполнили 1077 участников танцевального марафона «Московского долголетия». В этом году организаторы марафона для пожилых людей «Танцуй, Москва, – танцуй, Россия» планируют установить мировой рекорд: самый массовый танцевальный флешмоб "ZUMBA GOLD" старшего поколения (55+). В акции, старт которой даст Москва, помимо Майкопа примут участие ещё 11 российских городов: семь (Ижевск, Архангельск, Тамбов, Владимир, Ульяновск, Курск, Воронеж) – в режиме телемоста и четыре (Волгоград, Мурманск, Сахалин, Благовещенск) – в оффлайн-режиме. Ожидается, что общее количество танцоров, одновременно исполняющих зумбу по всей стране, превысит 3 тысячи человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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