Ликвидацией последствий ливня в Сочи занимаются федеральные дорожники
Сотрудники федеральной дорожной службы устраняют последствия сильного ливня, который обрушился этой ночью на Сочи. В результате обильных осадков оказались подтопленными несколько участков развязок и дорог.
- На участке обхода г. Сочи по ул. Пластунская потоками воды вынесло большое количество бытового мусора, а также песка и щебня на проезжую часть. Частично затопило 3 подземных перехода, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».
Из-за последствий разгула стихии движение транспорта в Сочи было затруднено. На подтопленных участках дорожные рабочие занимались расчисткой проезжей части и ливневых решеток. Сейчас устранение последствий ливня продолжается.
Напомним, в Сочи 25 и 26 июля 2019 года действует штормовое предупреждение. На курорте могут сходить сели, а вода в реках подниматься до критических уровней из-за ливней.
ИСТОЧНИК KP.RU