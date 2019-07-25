2019-07-25T17:21:06+03:00
Происшествия

Ликвидацией последствий ливня в Сочи занимаются федеральные дорожники

Стихия обрушилась на курорт ночью и днем 25 июля
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»
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Сотрудники федеральной дорожной службы устраняют последствия сильного ливня, который обрушился этой ночью на Сочи. В результате обильных осадков оказались подтопленными несколько участков развязок и дорог.

- На участке обхода г. Сочи по ул. Пластунская потоками воды вынесло большое количество бытового мусора, а также песка и щебня на проезжую часть. Частично затопило 3 подземных перехода, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Черноморье».

Из-за последствий разгула стихии движение транспорта в Сочи было затруднено. На подтопленных участках дорожные рабочие занимались расчисткой проезжей части и ливневых решеток. Сейчас устранение последствий ливня продолжается.

Напомним, в Сочи 25 и 26 июля 2019 года действует штормовое предупреждение. На курорте могут сходить сели, а вода в реках подниматься до критических уровней из-за ливней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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