Кубанские сельхозкооперативы получат в 2019 году 220 млн рублей
На Кубани сельхозкооперативы, которые работают более года могут рассчитывать на финансовую поддержку. В 2019 году на эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили 220 млн рублей.
- Сейчас на рассмотрении конкурсной комиссии находятся заявки от нескольких фермерских объединений из Анапы, Краснодара, Абинского, Динского, Крымского и Темрюкского районов. Они представили бизнес-планы в области виноделия, овощеводства, производства мясной и молочной продукции, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Гранты позволяют сельхозкооперативам модернизировать свои предприятия, а значит увеличить количество и качество выпускаемой продукции. Фермерские объединения могут рассчитывать на поддержку в размере до 70 млн рублей. Средства гранта покрывают 60% затрат от общей стоимости проекта.
Только за последние три года на поддержку действующих сельхозкооперативов было направлено более 620 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU