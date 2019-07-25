Аналитики выяснили, во сколько обойдется отдых на кубанских курортах и за рубежом

СЕГОДНЯ 18:02 2019-07-25T18:04:11+03:00

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Во сколько в высокий сезон обойдется поездка на курорты Краснодарского края и за рубеж? Этим вопросом задались эксперты по запросу "Юг Times". Получилось, что отечественные курорты ненамного дешевле.

В Геленджике, к примеру, за проживание и питание среднестатистическая пара отдаст около 90 тысяч рублей. Плюс экскурсии и развлечения - не менее 25 тысяч рублей. Итого: стоимость 10-дневного отдыха на курорте для двоих краснодарцев будет стоить не меньше 115 тысяч рублей.

А вот в зарубежных «трех звездах» в номере на двоих с завтраком в Боснии и Герцеговине (туда виза россиянам не нужна) стоит те же 55 тысяч рублей, как в Геленджике. У материкового государства есть крохотный выход к Адриатическому морю, где расположен Неум. Питание и развлечения в стране, которая славится своей дешевизной, обойдется в тысячу евро. Соответственно, на отдых в 10 дней и ночей придется потратить 127 тысяч рублей и чуть дороже, чем на отечественных пляжах.

Кстати, перелет за рубеж стоит дешевле, чем жителям Сибири и Урала в Краснодарский край. На перелет прибавить придется еще 29 тысяч рублей (столько стоит билет из Краснодара в Сараево).

Надо сказать, что эксперты говорят о том, что отдыхать за рубежом по-прежнему выгоднее.

– В последние годы цены на отхых в России растет. Но это, к сожалению, никак не гарантирует повышение его качества. Поэтому на этом фоне зарубежный бюджетный отдых успешно конкурирует с российским по соотношению «цена/качество». Речь прежде всего о Турции и Болгарии, - Александр Лазарев, руководитель компании «Ла-Тур». - У тех, кто самостоятельно создает зарубежный тур, высокую долю бюджета занимают транспортные расходы. При покупке у туроператора пакетом отдых получается выгоднее, потому что авиабилеты на чартерный рейс в разы дешевле стоимости билета на регулярном рейсе.

ИСТОЧНИК KP.RU