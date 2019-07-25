2019-07-25T18:38:17+03:00
Здоровье

Кубанские хирурги провели уникальные операции

Врачи впервые установили двум детям баклофеновые помпы
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского краяФото: пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края
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Врачи детской краевой больницы Краснодара впервые провели операции по установке баклофеновых помп двум детям. Они работали совместно с коллегами из Санкт-Петербурга.

- Из за спастического синдрома мышцы тела находятся в гипертонусе. Ребенок не может двигать руками и ногами, сидеть, испытывая постоянную боль. Чтобы избавится от нее, детям дают миорелаксанты, но таблетки действуют недолго, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Благодаря имплантации помпы, препарат поступает напрямую в спинной мозг. При этом, чтобы снять гипертонус, нужна доза, которая в 100 раз меньше, чем в таблетках. После проведенной операции дети смогут двигаться без боли.

Добавим, еще больше кубанских семей смогут получать ежемесячные выплаты. Это связано с поправками, внесенными в закон депутатами Госдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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