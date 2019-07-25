Краснодарские полицейские пообщались с представителями велосообщества
В Краснодаре состоялась рабочая встреча сотрудников краевого ГИБДД и представителей городского велосообщества. На ней обсудили вопросы, касающиеся поведения водителей двухколесного транспорта на дорогах краевой столицы.
- Сотрудники полиции рассказали велосипедистам о действующих правилах дорожного движения, которые напрямую касаются их, а также об ответственности владельцев экологичного транспорта в случае ДТП, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Отдельно затронули тему экипировки велосипедистов в темное время суток. Активисты отметили, что во при организации заездов всегда уделяется большое внимание экипировке участников.
Помимо этого, полицейские создали видеоролик, который рассказывает о правилах езды на велосипеде по дорогам общего пользования. Его отдали активистам для распространения среди представителей городского велосообщества.
ИСТОЧНИК KP.RU