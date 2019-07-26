2019-07-26T08:29:53+03:00
Происшествия

В Краснодаре 8-летний ребенок на велосипеде погиб под колесами грузовика

Трагедия случилась во дворе многожтажки
Ева МУР@kp_kuban
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Ребенок погиб на местеРебенок погиб на местеФото: соцсети
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Трагедия произошла вчера вечером, 25 июля, во дворе многоэтажек на улице Командорской. В полиции зафиксировали время происшествия - 17.20.

47-летний водитель грузовой машины KIA ехал по двору, когда сбоку из-за забора выехал восьмилетний мальчик на велосипеде. Ребенок ударился о корпус автомобиля, слетел с велосипеда и упал на асфальт. Мальчик умер на месте до приезда скорой помощи.

Сейчас проводятся все необходимые мероприятия по установлению причин трагедии. Полицейские назначили проверку.

- По ее итогам будет принято процессуальное решение, - сообщил "КП" - Кубань" руководитель пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

Напомним, вчера, 25 июля, власти Анапы сообщили о запрете купания на всех морских пляжах. На побережье - опасное донное течение. Будьте осторожны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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