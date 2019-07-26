2019-07-26T08:57:53+03:00
Общество

Прокуратура накажет конвоиров, допустивших побег обвиняемого в убийстве

38-летний Антон Санников гуляет на свободе
Ева МУР@kp_kuban
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Ориентировка на сбежавшего заключенногоОриентировка на сбежавшего заключенного
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После побега заключенного в СИЗО вечером, 24 июля, Антона Санникова в прокуратуре выяснила причины, по которым это могло произойти.

- Проверка показала, что побег стал возможен из-за ненадлежащего организации охраны обвиняемого сотрудниками караула отдела охраны ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Краснодарскому краю,- пояснили "КП" - Кубань" в надзорном ведомстве. - В связи с чем в следственные органы будет направлен материал для дачи уголовно-правовой оценки действиям госслужащих.

Кроме того, прокуратура Краснодарского края внесла представление начальнику УФСИН России по Краснодарскому краю и взяла на контроль розыскную операцию обвиняемого в убийстве Антона Санникова.

- Опасный обвиняемый объявлен в розыск, - разослали ориентировку на него правоохранители. - Разыскивается Санников Антон Николаевич 15.11.1980 года рождения, уроженец с.Устье, Сунтарского района, Республики Саха (Якутия), совершивший побег на станции Армавир-2 поздним вечером 24 июля.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, сообщить по телефонам 8(861) 253-70-10, 8(861) 219-99-18, конфиденциальность гарантирована.

ИСТОЧНИК KP.RU

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