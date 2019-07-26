ГК «ЮгСтройИнвест» и банк «Открытие» продолжают сотрудничество

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-26T09:39:04+03:00

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В рамках соглашения о сотрудничестве банк «Открытие» предоставляет клиентам строительной компании «ЮгСтройИнвест» в Краснодарском крае фиксированную процентную ставку 9,3% годовых на весь период кредитования, независимо от срока кредита и размера первоначального взноса. Для военнослужащих ставка составит 9,2%. Также предусматривается комплексное ипотечное страхование.

Максимальная сумма кредита в рамках программы установлена в размере 15 млн рублей для приобретения жилья. Первоначальный взнос по программе составляет от 20% его стоимости. Срок кредита до 30 лет.

Более подробную информацию об объектах можно узнать на сайте банка.

Справка:

Группа компаний «ЮгСтройИнвест» основана в 2003 году Юрием Ивановым. За годы работы застройщик не раз был удостоен региональных и федеральных наград. Успешный опыт возведения микрорайонов ЮСИ применяет сразу в трех городах – Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону. Группа компаний «ЮгСтройИнвест» уверенно входит в ТОП-5 лучших застройщиков страны. За 16 лет работы компания ввела в эксплуатацию более 3,3 миллионов квадратных метров жилья, возвела 11 детских садов и 4 школы. А совсем скоро социальных объектов от «ЮгСтройИнвест» станет еще больше. ЮСИ заботится о людях, а потому в микрорайонах создается все необходимое для уютной и комфортной жизни.

ИСТОЧНИК KP.RU