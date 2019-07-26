В горах Геленджика заблудились туристы

СЕГОДНЯ 09:50 2019-07-26T09:50:59+03:00

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Туристам из Тульской области пришлось вызывать спасателей вчера, 25 июля. Их горная прогулка к водопадам в Геленджике превратилась в кошмар.

- Стемнело и молодые люди (парень и девушка) поняли, что выбраться из местности, куда забрели сами не смогут, - прокомментировали "КП" - Кубань" в пресс-службе "Кубань-СПАС". - Мужчина уже бывал в этих местах и был уверен, что знает дорогу. Но перепутал тропы и они завели туристов в никуда.

Когда молодой человек понял, что выбраться не может, позвонил спасателям. Сотрудники спасотряда выехали в ту же минуту. Найти горе-путешественников им удалось, пройдя около 9 километров вдоль реки Жене. На ее берегу они и нашли туристов. Те уже разожгли костер и грелись у огня.

Спасатели вывели молодых людей и доставили в гостиницу, где они остановились. Медицинская помощь им не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU