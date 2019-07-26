2019-07-26T10:57:00+03:00
Общество

«Песенка года» отметит юбилей в «Орленке»

Во Всероссийском детском центре открывается 20-й юбилейный Международный фестиваль «Песенка года-2019», президентом которого является народная артистка России Ангелина Вовк
Иван ЕГОРОВ
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Фото: пресс-служба ВДЦФото: пресс-служба ВДЦ
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Участниками проекта в этом году стали 100 талантливых мальчишек и девчонок от 11 до 16 лет из 20 регионов России и Республики Казахстан, прошедшие конкурсный отбор или отборочный фестивальный этап. Все они занимаются вокалом. «Фестиваль «Песенка года» представляет собой значимое культурное событие, он даёт уникальную возможность юным дарованиям продемонстрировать своё мастерство на большой сцене перед тысячами зрителей. Проект служит дальнейшему развитию многогранных способностей его участников, является очередным шагом на пути укрепления роли культуры в творческом воспитании детей. Я уверен, что фестиваль в «Орлёнке» станет незабываемым праздником для всех детей Центра и откроет нам новые имена молодых талантов и ярких исполнителей», – подчеркнул директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус . В дни фестиваля юные артисты посетят мастер-классы и творческие встречи со звёздами российской эстрады. В рамках конкурсной программы ребят ждут просмотры и прослушивания в номинациях: эстрадное, народное, академическое пение, патриотическая и авторская песня. Выступления участников будет оценивать компетентное жюри во главе с телеведущей, народной артисткой РФ, президентом фестиваля Ангелиной Вовк . В его состав вошли: белорусский эстрадный певец и композитор , победитель третьего сезона шоу «Один в один!» Руслан Алехно ; участница проекта «Голос» Мари Карне ; заслуженный артист России Феликс Царикати ; финалист проекта «Голос» Павел Пушкин ; музыкант, лауреат премии международных фестивалей и конкурсов Элина Кани ; лауреат международных и всероссийских конкурсов Сергей Дудинский ; финалист проекта «Голос» Наиль . Важным событием проекта станет Вечер памяти народного артиста Советского Союза Иосифа Давыдовича Кобзона. Завершится фестиваль грандиозным гала-концертом и награждением лучших вокалистов грамотами и дипломами. Победитель проекта станет обладателем ордена «Молодое дарование России – Чароитовая звезда». Финальный гала-концерт Фестиваля состоится 2 августа в 20.00 в большом Амфитеатре «Орлёнка».

ИСТОЧНИК KP.RU

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