2019-07-26T11:23:00+03:00
Общество

На Кубани мужчина пострелял из воздушки соседских гусей и кота

Оружие у него не изъяли
Ева МУР@kp_kuban
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Фото: "КП"Фото: "КП"
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Инцидент произошел, 19 июля, в станице Николаевской Успенского района Краснодарского края. 63-летнему мужчине надоело, что по его грядкам все время ходят соседские гуси и кот. Он взял из дома пневматическую винтовку и несколько раз выстрелил в домашних животных.

- Сообщение было принято от 37-летней женщины, хозяйки животных, - пояснил "КП" - Кубань" источник в правоохранительных органах.

Между тем, у стрелявшего оружие не изымали.

Напомним, в Краснодаре спасли кошку с пулей под сердцем. Пару лет назад в нее тоже кто-то выстрелил из пневматического пистолета. В случае, если бы оружие было более серьезным, пуля прошла бы навылет. Но она застряла, а ветеринары вынесли животному приговор. Ее пытались усыпить, но кошку приняла к себе жительница Краснодара Нина Джанаева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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