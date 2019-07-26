В Курганинском районе будут судить мужчину, выстрелившего в таксиста

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-26T12:19:37+03:00

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В Курганинском районе Краснодарского края завершено расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью и незаконном ношении оружие. В преступлении обвиняют 40-летнего уроженца Адыгеи.

По версии следствия, он ехал со своей спутницей на такси. Уже в машине между пассажиром и водителем разгорелся конфликт.

- Они доехали до места назначения, - сообщили "КП" - Кубань" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Пассажир вышел из машины, но его негодование продолжилось, а таксист не унимался.

Тогда пассажир выхватил из запазухи револьвер и выстрелил в водителя такси.

Эти обстоятельства стали известны полицейским только после того, как раненый мужчина поступил в больницу. Медики обязаны были сообщить, что к ним поступил пациент с огнестрельным ранением. Что они и сделали.

В короткие сроки личность подозреваемого была установлена, а при нем не оказалось никаких документов на право ношения оружия. Позже он пояснил следователям, что нашел пистолет на берегу реки и оставил его себе. Однако этот факт точно не спасет его от уголовной ответственности. Материалы дела направлены в суд. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU