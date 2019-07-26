Долги ФК «Кубань» по зарплате выросли до 516 млн рублей

СЕГОДНЯ 13:07 2019-07-26T13:07:57+03:00

Из-за огромной кредиторки клубу не дали лицензию российского футбольного союза и фактически подписали ему приговор

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Долги ФК «Кубань» по зарплате составили 516 млн рублей. Кроме этого, налоговое бремя, которое не было оплачено, - около 500 миллионов рублей, размер кредиторской задолженности — 3,29 млрд рублей. Эта информация стала достоянием общественности после публикации на официальном сайте Арбитражного суда Краснодарского края.

Между тем, в суде выяснилось, что имущества клуба не хватит для полного погашения задолженности.

Напомним, после вылета из премьер-лиги о спортивных успехах «желто-зеленых» говорили все меньше. «Кубань», несколько лет назад самая посещаемая команда страны, два сезона болталась в середине длинной таблицы первого дивизиона, пока руководители пытались решить серьезные финансовые проблемы, копившиеся годами.

Из-за долгов по всем фронтам клуб несколько трансферных окон не мог заявлять новичков, а в конце мая и вовсе лишился лицензии Российского футбольного союза.

ИСТОЧНИК KP.RU