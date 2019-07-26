Полицейского, присвоившего катер после подтопления в Туапсе, взяли под стражу

СЕГОДНЯ 13:23 2019-07-26T13:26:27+03:00

Оперативники выяснили, что подозреваемый в служебном преступлении начальник тыла, мог скрыться

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Расследование уголовного дела в отношении начальника тыла отдела МВД России по Туапсинскому району продолжается. Бывший полицейский, который по информации ГУ МВД России по Краснодарскому краю был уволен со службы, когда выяснилось в чем его подозревают. После масштабного наводнения в октябре 2018 года, при котором серьезно пострадали населенные пункты Туапсинского района и погибли 6 человек, оказалось, что мужчина присвоил служебный катер.

- По данным следствия, полицейский похитил служебный катер «Стриж-4», - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Это сделать ему труда не составило - материально-ответственное лицо имеет доступ к ценностям МВД.

Пока катер в целости и сохранности стоял в доках, руководству полицейский сообщил, что он утонул при наводнении.

Он даже подделал справку от имени председателя гаражно-лодочного кооператива, которая подтверждала его донесение. А сам продолжал искать якобы пропавшую технику. Составлял акт осмотра места происшествия - катерного гаража. Ущерб от его действий в МВД насчитали на сумму более 730 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. После информации о том, что полицейский собирался бежать из страны, его заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU