"Это шантаж?": Жильцы микрорайона в Краснодаре считают, что отключили газ им, чтобы принудить заключить договоры

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-26T14:52:43+03:00

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Целый дом в Комсомольском микрорайоне Краснодара отключили от газа.

- Приехала аварийка, сказали, утечка. Резали вроде трубы даже. Но мы сомневаемся, потому что они начали ходить по квартирам и прямо с договорами на обслуживание. И там же на пороге требовали подписать их, - рассказывает житель одной из квартир Юрий. - Но у нас все давно заключено и тогда мы заложниками являемся из-за тех, кто не подписывает.

Оказывается, существует проблема в том, что жители многоэтажек в Краснодаре массово отказываются заключать договор сразу с двумя организациям, в названии которых фигурирует слово "газ".

- Конечно, пойди потом разберись, если они с тарифами начнут экспериментировать, - продолжает Юрий.

Однако в компании "Межрегионгаз" пояснили, что заключать договор с "Краснодаргоргазом" жителям квартир все равно придется.

- Потому что мы - поставщики. Все, что связано с техническим обслуживанием - это в горгаз, - прояснили ситуацию "КП" - Кубань" в пресс-службе ресурсоснабжающего предприятия. - Более того, мы не будем поставлять газ в те дома и квартиры, если таковых договоров у жильцов нет. Это вопрос безопасности, надо понимать.

Однако несмотря на имеющиеся недопонимания с пользователями услуги, в "Краснодаргоргазе" категорически отказываются, что пошли на превентивные меры, отключив всему дому газ.

- Нам поступила заявка с адреса Уральская, 200. Все записи разговора в диспетчерской имеются и могут подтвердить наши действия, - сообщили "Комсомолке" в горгазе. - Заявка была от управляющей компании. Наши сотрудники поехали, чтобы устранить утечку газа. Да, работы затянулись, потому что коммуницировать с жильцами непросто. Даже если это касается их безопасности. А заключать договоры необходимо по Постановлениям правительства РФ №549 и №410.

В компании заверили, что в ближайшее время газ в квартиры вернется. Ремонтные работы прекращены.

ИСТОЧНИК KP.RU